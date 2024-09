MotoGP Bagnaia ammaccato | Ho dolore alla spalla Con Alex Marquez dovevo considerare chi fosse…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) C’è tanta amarezza e rabbia nell’animo di Francescoal termine del GP di Aragon, 12° round del Mondiale 2024 di. Il due-volte iridato andava in cerca di un riscatto quest’oggi, dopo una prestazione molto opaca nella Sprint Race di ieri conclusa al nono posto. Il GP però è iniziato sotto una cattiva stella. Come era accaduto sabato, nuovamente il via è stato caratterizzato da un pericoloso slittamento del posteriore. La piazzola di partenza sporca ha colpito ancora. Per questo, Pecco ha perso non poche posizioni, mentre Marcsi è avviato nella sua fuga per la vittoria. Una gara che ha visto terminare sul secondo e terzo gradino del podio gli altri due spagnoli Jorge Martin e Pedro Acosta, con l’alfiere della Ducati Pramac a guadagnare punti nei confronti di(+23) anche per quanto accaduto nelle battute conclusive del GP.