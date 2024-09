Monza Nesta | Rammarico per il pari sul 2-0 abbiamo smesso di giocare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) “C’è tanto, siamo andati avanti 2-0 poirinunciato alasciando la palla a loro. Non si possono fare 45-50 minuti nell’area nostra sperando di portarla a casa, in questo dobbiamo migliorare. Nella gestione della palla in particolare“. Queste le parole dell’allenatore del, Alessandro, in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Fiorentina.ha poi aggiunto su Maldini: “Daniel lo conosco da quando era piccolo, ha un potenziale che neanche lui sa. Ha dei colpi impressionanti, ma deve migliorare nella gestione della partita“.: “per il, sul 2-0di” SportFace.