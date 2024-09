Milan Paulo Fonseca | caso Theo Hernandez e Leao? Non creiamo problemi dove non ci sono

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 1 settembre 2024)ha spento le polemiche per il mancato cooling break di: non! Ecco le parolegetta subito acqua sul fuoco innescato da Rafaeldopo il loro ingresso in campo. Dopo il pareggio siglato proprio dal portoghese, appena entrato al posto di Chukwueze, le due squadre hanno effettuato il cooling break e i giocatori siriuniti vicino alla panchina del, conche dava indicazioni. Tutti tranne due:e Rafa, che però erano appena entrati in campo e avevano già recepito le richieste del tecnico portoghese. E’, quindi, nato un vero e proprio, che peròha subito chiarito nel post-gara. Ecco le sue dichiarazioni: Non c’è alcun tipo di problema, loro erano entrati da due minuti e non avevano bisogno di riposare, per questorimasti distanti.