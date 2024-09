Mario Rui ha rifiutato cinque club tra cui Nizza e Lille Schira

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 1 settembre 2024)Rui ha, tra cui). L’esterno di difesa sinistroRui è finito fuori rosa. L’esperto di calciomercato Nicolòinforma su X che il portoghese hasquadre negli ultimi giorni: il, il, i brasiliani del San Paolo, l’Aris Salonicco e il Real Valladolid. #Rui has turned down fives in the last days: #OGCNice, #, #SaoPauloFC, #ArisSalonicco and #RealValladolid. The left fullback is not in #Napoli’s Plans and he has not been included in Napoli’s First Team List for Serie A 24/25. #transfers — Nicolò(@Nico) September 1, 2024 Osimhen ufficialmente fuori rosa: non è nella lista Napoli Serie A. Escluso ancheRui Lista Napoli Serie A: esclusi Osimhen eRui. Lukaku hal’11, c’è Folorunsho.