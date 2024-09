LIVE Mountain bike Mondiali 2024 in DIRETTA | Koretzky e Hatherly davanti Braidot si stacca

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.57 Sin da subito si era capito che non era la giornata ideale per Pidcock e i suoi avversari ne stanno approfittando, interpretando la gara all’attacco. 12.56hanno capito delle difficoltà di Pidcock e continuano a spingere. 12.54è sestoto di 41 secondi dalla coppia che comanda la gara. 12.52continuano a collaborare, Aldridge hato Pidcock e si mette all’inseguimento. 12.50 Comincia il penultimo giro, Pidcock resta a sei secondi dalla coppia al comando. 12.48 Bravissimo anche Aldridge che è francobollato alla ruota di Pidcock. 12.46ora sta pagando dazio ed è a 27 secondi: difficoltà in questo quarto giro per il friulano. 12.44 Pidcock è a sei secondi da questa coppia: il britannico non è al top della condizione, ma comunque sta lottando e si sta gestendo. 12.