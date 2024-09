L’invasione dell’eolico Oltre 300 osservazioni contro il terzo progetto presentato a Pitigliano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024), 1 settembre 2024 – Il messaggio forte e chiaro è arrivato. Più di 600contrarie aleolico industriale di Sorgenia. Più di 500contrarie alindustriale eolico di Rwe Renovables. Infine più di 300contrarie aleolico industriale di ViscontiSrl. Per un totale di quasi 1500. Tutto questo è il frutto del lavoro collettivo di una comunità che valorizza e vive il proprio territorio e che si difende da possibili tentativi di speculazione. “È soprattutto un messaggio chiaro a tutte le imprese interessate – commentano gli attivisti del Comitato Maremmattiva e del Comitato Ambiente e Salute Tuscia –. Non faremo un passo indietro. Ci stiamo organizzando, ci stiamo preparando a continuare la mobilitazione per allontanare le mani del profitto dalla nostra terra.