Ladri di biciclette in manette a Riccione

(Di domenica 1 settembre 2024), 1 settembre 2024 -diin.Quella dei furti di bici, in tutta la Riviera, è diventata una vera piaga. Nella notte tra venerdì e sabato i carabinieri sono riusciti a fermare due giovanissimi tunisini, uno di 18 anni e l'altro di 19, mentre tentavano di rubare due bici in piazzale Azzarita. I due - entrambi senza fissa dimora - sono comparsi ieri mattina davanti al giudice per la direttissima e sono tornati subito in libertà.