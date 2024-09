Il segreto geniale della nonna per un pesto che non diventa mai scuro | Ecco cosa aggiungeva

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di domenica 1 settembre 2024) Ilper unche nonmai: "" Hai mai notato come ilalla genovese perda presto quel suo verde brillante? Ci sono piccoli trucchi, custoditi gelosamente tra le pagine di antichi ricettari di famiglia, che possono fare la differenza. Oggi sveliamo uno di questi segreti, perché anche il tuopossa brillare di quel colore intenso e resti invitante come appena fatto. Ilalla genovese è uno di quei tesoricucina italiana, amato per il suo gusto indimenticabile e il suo vivace colore. E quel verde sgargiante?come si fa a mantenerlo. Spesso, tra le mura domestiche sbattendo il basilico, questo tende a scurirsi. Vuoi dire addio a quel brutto colore spento? C'è un rimedio, un piccolo accorgimento che può mantenere il tuoeternamente verde.