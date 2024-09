I miltanti assediano la Schlein | Non ti fidare di Renzi la reazione inaspettata tra la folla

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Ellyai microfoni di In Onda ha risposto così a chi le chiedeva della tenuta del campo largo con l'ingresso die di Italia Viva nell'alleanza: "Ci sono indubbie differenze altrimenti saremmo nello stesso partito, ma non credo che siano differenze che non si possano comporre". E sull'appoggio di Italia viva alla giunta di di centrodestra a Genova, la segretaria avverte così: "Non si può stare con due piedi in due scarpe". Ma i militanti del Pd a quanto pare non si fidano e cercano di guidare lamettendola in guardia: "Elly, non tidi lui", le dicono mentre si trova a Procida. "Lui" è l'ex segretario del PD, uno in grado ancora di spaccare la base dem", sussurra qualcuno. La segretaria dem ride e si lascia scappare: "Non vi preoccupate", risponde la segretaria come mostra un video di Repubblica.