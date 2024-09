Gad ecco le compagnie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024) Il direttore artistico Cristian Della Chiara ha reso noti i nomi delle ottoselezionate per la 77a edizione del Festival nazionale d’arte drammatica, dal 14 al 27 ottobre al Teatro Rossini di Pesaro. Accanto al concorso principale, il cartellone sarà completato dagli spettacoli fuori concorso e dal Gad Festival Ragazzi. All’incontro sono intervenuti il Presidente dell’Associazione Amici della Prosa Maurizio Sebastiani e il Vicesindaco e assessore alla cultura Daniele Vimini.i gruppi: Il Teatro di Sabbia APS di Vicenza proporrà Killer di Aldo Nicolaj, messo in scena da Eros Emmanuil Papadakis. Il Gruppo Amici del Teatro di Roncade (TV) presenterà Se devi dire una bugia dilla grossa! di Ray Cooney, per la regia di Alberto Moscatelli. La Graticcia di Verona metterà in scena Il teatro comico di Carlo Goldoni, diretto da Giovanni Vit.