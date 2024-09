Furti la paura corre sul web Pioggia di segnalazioni per appartamenti svaligiati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024) "Volevo avvisare i ladri che di valore non abbiamo più nulla e possono restare tranquilli a casa loro perché da noi il business è finito con il loro passaggio". Inizia così, con un post affidato a Facebook, lo sfogo di un cesenate, che lavora ai vivai Battistini dove è stato consumato un grosso furto quest’estate. Un’estate in cui i topi di appartamento non sono andati in vacanza e hanno preso di mira le abitazioni e i beni dei cesenati. Con le partenze per le vacanze si sono intensificati i controlli perché quando le case sono vuote i ladri non si fanno scappare l’occasione per agire. Ci si aiuta tra vicini di casa e si potenzia il controllo delle abitazioni rimaste vuote, ma spesso non basta. Altri consigli utili sono quelli di fare attenzione ai post dei vacanzieri sui social e cercare di dotarsi di allarmi di ultima generazione.