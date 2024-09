F1 strategia aggressiva e vincente | come la Ferrari ha sbancato Monza con Leclerc

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) Il sogno di Charlese dei tifosisti si è trasformato in realtà nella domenica di, al termine di una gara meravigliosa in cui la Scuderia di Maranello ha sovrastato il muretto box McLaren nell’esecuzione della. Il pilota monegasco ha fatto il resto, sfruttando tutto il potenziale della SF-24 (tirata a lucido per il GP d’Italia con degli aggiornamenti specifici) e dimostrando una fantastica gestione delle gomme con un eccellente stint di 38 giri sulle hard. Secondo successo stagionale per(il terzo della casa emiliana, con l’affermazione di Carlos Sainz in Australia), che completa un’accoppiata Monaco-dal peso specifico enorme in una stagione di alti e bassi con la prospettiva di potersi ancora togliere delle soddisfazioni importanti da qui ad Abu Dhabi.