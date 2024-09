Eccellenza e Promozione | ci siamo! Debutto assoluto per la Vianese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Tutti in campo nel calcio dilettanti per la nuova stagione. Esordio di campionato perposticipato dalle 15.30 alle 17 da parte del Crer causa il gran caldo, mentre Prima, Seconda e Terza categoria affrontano il primo round di Coppa (ore 16.30). Dopo la sfida di sette giorni fa in Coppa Italia, Arcetana e Correggese si ritrovano sempre sullo stesso campo: i biancoverdi del nuovo coach Cristian Borghi, al rientro nel reggiano dopo l’esperienza allo United Carpi, devono riscattare il ko e si presentano con i neo-acquisti Giacomo Mora (2005) e Mattia Brevini, entrambi difensori classe 2005 in arrivo rispettivamente da Stresa e Trapani dopo le esperienze nella Primavera della Reggiana.