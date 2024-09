Direttore ADM al Corriere della Sera | Semplificare il sistema normativo

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di domenica 1 settembre 2024) Roberto Alesse, ildell’ADM, in un articolo sulsottolinea l’urgenza di rivedere le politiche di retribuzione e valutazione delle performance dei dipendenti pubblici. Roma. Roberto Alesse,dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha espresso la necessità di avviare profonde riforme strutturali nella pubblica amministrazione italiana. In un suo intervento pubblicato oggi sul, Alesse ha evidenziato come il Governo Meloni si stia già muovendo in questa direzione, con l’attuazionelegge di delega fiscale n. 111 del 9 agosto 2023, che mira a riorganizzare settori fondamentali per gli equilibri macroeconomici, tra cui iltributario, doganale e delle accise.