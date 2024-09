Collegare la 325 con Montemurlo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) Dopo l’ennesima paralisi del traffico sulla Sr 325 – venerdì scorso per i lavori relativi a una perdita d’acqua in località La Foresta, Fratelli d’Italia va all’attacco: "Pd incompetente e disinteressato. Si apra un tavolo sulla vallata". Tra le voci di protesta per la giornata di disagi, infatti, non sono mancate quelle del consigliere comunale Cosimo Zecchi e del dirigente provinciale Gianluca Banchelli. "Iniziamo da due considerazioni – spiegano i due esponenti di FdI – la prima strategica: la 325 è un tema chiave per tutta Prato; lo è perché aziende importanti si trovano in vallata e perché una parte dei pratesi in realtà ha casa in quelle zone. La seconda – proseguono – è una considerazione politica: da sempre tutti i comuni interessati dalla strada sono un monocolore PD, quindi hanno una unità di intenti e una proposta politica comune".