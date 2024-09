Chris Pratt sarebbe in trattative per un ruolo nel DCU

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di domenica 1 settembre 2024)inper unnel DCU Probabilmente la notizia non sorprenderà più di tanto, visti i recenti commenti dell’attore, ma si dice cheabbia discusso con il regista di Guardiani della Galassia e co-CEO dei DC Studios James Gunn di un possibile ingresso nel DCU. Secondo lo scooper MTTSH,avrebbe effettivamente parlato con Gunn di unnon rivelato, ma non siamo sicuri che abbia effettivamente avviato le. In una recente intervista, aè stata chiesta la possibilità di unirsi al reboot dell’Universo DC. “Beh, c’è sempre una possibilità”, ha detto a TMZ. “Ma ovviamente, non potrei rovinare tutto qui sul marciapiede con voi. Potrei, ma è meglio di no. Devo lasciare che siano i fan e le persone come James a decidere. Non ne sono proprio sicuro”.