Caso Neres spunta la richiesta del giocatore dopo l’episodio della rapina

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 1 settembre 2024) I dettagli dello spiacevole episodio accaduto nella serata di ieri, chiara la volontà delbrasiliano. Giornata di riposo per il Napoli, reduce da una vittoria al cardiopalma ai danni del Parma. Gli azzurri di mister Conte hanno rimontato i ducali per 2 a 1 in seguito a una partita incredibile, che solo allo scadere ha premiato i padroni di casa. Match rocambolesco, ricco di episodi da entrambe le parti e che difficilmente verrà rimosso dalla memoria dei tifosi napoletani. Una serata da dimenticare, invece, per il malcapitato David: l’esterno brasiliano è statoto all’esterno del Maradona in seguito al triplice fischio, con conseguente perdita di un orologio di valore. Allo sgradevole episodio ha fatto seguito una chiarada parte dell’attaccante, nuovi aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.