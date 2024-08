Violento temporale sulla Valcamonica esonda torrente a Temù | 30 escursionisti restano bloccati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 31 agosto 2024)(Brescia) - Il, e lorovia del rientro. Disavventura per fortuna senza conseguenze per una trentina diche nel tardo pomeriggio di sabato 31 agosto si sono trovati la via sbarrata a causa del maltempo. Intorno alle 18 unsi è abbattutoaltae la pioggia caduta in quantità all'improvviso ha provocato l'zione delSalimmo, in territorio di, in Val d'avio. L'acqua ha portato con sé detriti, materiale e fango che hanno ostruito le strade per tornare a valle. Per recuperare le persone coinvolte è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco con più mezzi. Anche alcune auto posteggiate in quota rispetto alsono rimaste bloccate. Non si registrano comunque feriti. Sul posto pure i carabinieri della compagnia di Breno.