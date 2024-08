Venezia Amelio Racconto la guerra ma non come in televisione

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di sabato 31 agosto 2024)(ITALPRESS) – “Ho un modo di lavorare che non è condiviso dagli altri registi. Io sento nelle viscere le cose, non le penso. Non parto da un tavolino dove metto delle idee perchè le ho sentito dire o perchè l’attualità le racconta o perchè gli argomenti “tirano”, ma è il contrario”. Lo ha detto il regista Giannioggi alla conferenza stampa del suo ultimo film “Campo di battaglia”, presentato in Concorso alla Mostra del cinema die ambientato durante la Primamondiale. Un film di, “ma senza le immagini diperchè sono usurate, paradossalmente oggi sembrano irreali perchè ne vediamo troppe. Laci manda tutti i giorni bombardamenti, feriti e morti. Non ci sono solo le guerre a Gaza o in Ucraina, le immagini di morte vengono consumate costantemente in situazioni che, per fortuna, non sono quelle della sala cinematografica.