Us Open 2024 | Sinner express O’Connell ko e ottavi di finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 31 agosto 2024) Jannikva di fretta e accede aglididegli Us. Dominato l’australianoin tre set con il punteggio di 6-1 6-4 6-2. Dopo un primo set praticamente ingiocabile, l’altoatesino scende leggermente di intensità nel secondo e torna a regime nel terzo parziale vincendo un match mai in discussione. Statistiche emblematiche con 0 palle break concesse e un rendimento al servizio finalmente costante. Sono 15 gli ace, a fronte di due soli doppi falli, e un buon 65% di prime in campo con l”82% di punti vinti sull prima e il 67% sulla seconda. . Un’ottima iniezione di fiducia in vista deglidi, a cui arriverà con un set perso e poche energie perse, a differenza di Wimbledon dove i primi turni sono stati impattanti sull’eliminazione ai quarti con Danil Medvedev.