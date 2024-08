Un Posto al Sole anticipazioni dal 2 al 6 settembre 2024 | Clara diventa mamma arriva Nunziatina

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 31 agosto 2024) Ledi Unaldal 2 al 6ci svelano che vivremo una settimana densa di momenti che ci faranno trattenere il fiato. Cosa accadrà in Upas nelle prossime puntate? Al centro dei riflettori ci sarà la vicenda died Eduardo. Sabbiese si troverà ad affrontare i sicari del boss Torrente proprio nel momento cruciale della gravidanza di. La donna starà per dare alla luce la loro figlia, mentre i malavitosi, aiutati da Alberto, raggiungeranno Eduardo.Unaled Eduardo nel mirino del boss Torrente La 29° stagione Upas che ha preso il via lo scorso 26 agosto ha mostrato il “seguito” di un accordo tra Alberto Palladini e il boss Torrente.