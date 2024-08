Turismo luglio chiude in positivo | Seconda località della regione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) Ottimo l’andamento dei dati turistici, relativo al mese di, a Cesenatico,in tutta lae in crescita rispetto all’anno scorso e addirittura al 2019, prima del Covid. LaEmilia-Romagna ha diramato in questi giorni i dati relativi ai pernottamenti del mese die Cesenatico ha raggiunto quota 898.728 segnando un +0,2% rispetto al 2023 e un +0,8% rispetto al 2019, ultima stagione primapandemia. Le buone notizie non finiscono qui perché Cesenatico ha fatto segnare il secondo picco per pernottamenti di tutta laEmilia-Romagna, solamente dietro a Rimini. Se si allarga la lente, la città nel periodo da maggio a2024 registra una crescita del + 4,8% rispetto al 2023 e di un + 2,9% rispetto al 2019 nell’era pre Covid.