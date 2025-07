Dazi UE prepara dazi da 72 miliardi | Meloni invita a trattativa strategica con Trump

Verso la guerra commerciale USA?UE: dazi UE da 72?mld di euro, Meloni avverte sui rischi dei contraccolpi. L’Unione Europea ha predisposto un pacchetto di dazi per un valore di circa 72 miliardi di euro, in risposta ai dazi del 30?% imposti dagli USA sulle merci UE a partire dal 1° agosto. L’obiettivo è proteggere settori strategici come l’ aeronautica, l’ automotive e i prodotti agroalimentari, inclusi whisky, vino e birra. Il cuore della contromisura riguarda il comparto aeronautico, con tariffe su aeromobili Boeing, componenti industriali e mezzi pesanti. Il pacchetto comprende inoltre beni come automobili, macchinari, dispositivi medicali e alcolici, in risposta all’impegno di Washington a difendere il mercato interno. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Dazi, l?Ue avvisa Trump: «Senza accordo 100 miliardi di tariffe sui beni Usa». Il tycoon: «Canada non in vendita? Vedremo» - I controdazi europei potrebbero colpire beni americani per cento miliardi di euro nel caso i negoziati tra le due sponde dell'Atlantico fallissero.

I ponti di primavera costano come i dazi, -12 miliardi di Pil - Secondo un rapporto della Cgia di Mestre, la riduzione delle ore lavorate nel 2025 rispetto al 2024 causata dal numero di giorni di assenza per ponti o festività vicine al fine settimana causerà una riduzione del Pil di 12 miliardi di euro, pari ai danni per l’economia che dovrebbero derivare dai dazi di Trump.

Acquisti di beni statunitensi per 50 miliardi: l'offerta Ue per placare Trump ed evitare i dazi - L'Unione europea è pronta a incrementare gli acquisti di beni statunitensi per 50 miliardi di euro. È questa l'offerta che Bruxelles starebbe pensando di mettere sul tavolo per placare Donald Trump ed evitare l'imposizione di dazi al 20 per cento, prevista per luglio.

Dazi, Meloni: "Accordo deve essere vantaggioso per tutti". Ue prepara le contromisure - "Siamo d'accordo sul fatto che occorra scongiurare in ogni modo una guerra commerciale fra le due sponde dell'Atlantico, e continueremo con gli altri leader, in costante contatto con la ... Da finanza.repubblica.it

Meloni: 'Sui dazi serve un accordo vantaggioso per tutti' - Tra Stati Uniti ed Unione europea va trovato "un accordo che deve essere vantaggioso per tutti", ogni altro scenario "sarebbe insensato". Si legge su ansa.it