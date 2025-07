Eccellenza - Il mercato Castelnuovo | ecco Nardi e Quilici

Si sta vivacizzando il mercato del Castelnuovo dell’allenatore Gigi Grassi, in preparazione al prossimo campionato di Eccellenza. Per il reparto di attacco è ritornato in gialloblu Federico Nardi, classe 1996, dopo avervi militato nel campionato 2019-2020, sempre in Eccellenza, sotto la guida degli allenatori Alfredo Cardella e Michele Biggeri. Era arrivato a dicembre dalla Cuoiopelli e aveva disputato 9 partite con due reti, prima che il campionato fosse chiuso in anticipo per la pandemia del Covid, domenica 8 marzo. Prima della breve parentesi alla Cuoiopelli, con un gol, nella stagione precedente Nardi aveva giocato nel Ponte Buggianese, con 21 presenze e 9 reti in campionato, di cui una contro il Castelnuovo, al "Nardini". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eccellenza - Il mercato. Castelnuovo: ecco Nardi e Quilici

