Roma cresce Filippo Reale | il jolly difensivo classe 2006 brilla nella Primavera

Filippo Reale è uno dei gioielli più promettenti del vivaio giallorosso. Classe 2006, attualmente in forza alla Roma Primavera, il giovane difensore non è un semplice centrale. Anzi, definirlo tale sarebbe quasi riduttivo. Reale ha infatti dimostrato di poter giocare anche come esterno sinistro a tutta fascia, grazie a una combinazione di fisicità, intelligenza tattica e qualità tecnica. Un profilo moderno, che ha colpito ogni tecnico che lo ha avuto a disposizione. A partire da José Mourinho, che ne aveva già intuito il potenziale. Un percorso già vincente, con fondamenta solide. Filippo Reale è cresciuto nel settore giovanile della Roma, con cui ha già conquistato uno Scudetto Under 17 e una Supercoppa Primavera.

