Si torna in campo a Toronto Servizio al top L’azzurro ritrova il ’suo’ cemento

Cinquantacinque partite, cinquantacinque. E’ il numero di match vinti nel 2024 da Jannik Sinner sulla superficie dura, pari al 94,6% di successo. Sul cemento l’azzurro è anche riuscito a portarsi a casa 16 dei suoi 20 titoli. Insomma, un vero e proprio terreno di caccia. L’appuntamento con il campo da gioco – dopo una doverosa pausa –, è fissato all’ultima settimana di luglio con il mille di Toronto (nella foto), poi Cincinnati torneo in programma dall’8 al 18 agosto per poi puntare sullo Us Open (24 agosto-7 settembre). Campi sui quali ha macinato record straordinari e sui quali potrĂ far valere la fiducia e l’ereditĂ tecnica raccolte a Wimbledon. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Si torna in campo a Toronto. Servizio al top. L’azzurro ritrova il ’suo’ cemento

In questa notizia si parla di: campo - toronto - azzurro - cemento

Insigne, primo gol stagionale col Toronto: anche Bernardeschi in campo - Alla dodicesima giornata di MLS si è sbloccato Lorenzo Insigne. L`ex attaccante del Napoli, dal 2022 a Toronto, nella notte ha segnato il gol.

Sinner, cosa farĂ dopo Wimbledon: la settimana di vacanza, la festa in Alto Adige, gli allenamenti a Monte Carlo, il ritorno in campo a Toronto - Vincere un torneo come Wimbledon deve essere una bella botta di adrenalina. Ma, conoscendo un po' Jannik Sinner, siamo pronti a scommettere che la sua vita proseguirĂ come sempre.

Sinner dopo Wimbledon: le vacanze, la festa in Alto Adige, gli allenamenti a Monte Carlo, il ritorno in campo a Toronto - Vincere un torneo come Wimbledon deve essere una bella botta di adrenalina. Ma, conoscendo un po' Jannik Sinner, siamo pronti a scommettere che la sua vita proseguirĂ come sempre.

Uno strepitoso Jannik SINNER ha trionfato nella 138esima edizione del prestigioso torneo di WIMBLEDON conquistando il quarto successo della carriera in un evento slam. L’affermazione è storica in quanto nessun tennista azzurro si era mai imposto in sing Vai su Facebook

Quando torna in campo Sinner: la marcia verso lo Us Open 2025; Sinner e il ritorno in campo dopo le vacanze: il programma dell'estate; Quando torna in campo Sinner? Toronto e Cincinnati prima degli US Open.

Si torna in campo a Toronto. Servizio al top. L’azzurro ritrova il ’suo’ cemento - E’ il numero di match vinti nel 2024 da Jannik Sinner sulla superficie dura, pari al ... Lo riporta sport.quotidiano.net

Sinner, primo posto nel ranking a rischio? I punti da difendere sul cemento - Il tennista azzurro, grazie al trionfo di Wimbledon 2025, dove ha battuto proprio lo spagnolo in finale, ha allungato in test ... Da msn.com