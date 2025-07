Doppi pagamenti all’Asp di Reggio Calabria tutti assolti gli imputati del processo Fiscer

“Il fatto non sussiste”. Tutti assolti e beni confiscati restituiti “agli aventi diritto”. Si è concluso cosĂŹ il processo “Fiscer” davanti alla Corte d’Appello di Reggio Calabria che ha riformato la sentenza di primo grado del dicembre 2022 quando il giudice aveva assolto i primi dieci imputati infliggendo, però, anche sette condanne a pene che andavano dai 3 ai 5 anni e mezzo di carcere. Non è rimasto niente di quell’inchiesta sui presunti doppi pagamenti effettuati dall’ Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria allo “Studio Radiologico sas di Fiscer Francesco” di Siderno. Un’indagine che aveva toccato la sanitĂ privata e dirigenti pubblici e che aveva portato alle accuse di truffa all’Asp e al servizio sanitario regionale, ma anche di riciclaggio, falso e alterazione di informazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Š Ilfattoquotidiano.it - Doppi pagamenti all’Asp di Reggio Calabria, tutti assolti gli imputati del processo “Fiscer”

In questa notizia si parla di: reggio - calabria - tutti - assolti

Scandone Avellino, dietrofront sull'orario del match contro Viola Reggio Calabria - La Scandone Avellino comunica che la gara contro la Viola Reggio Calabria, valida per l’ultimo turno dei play In Gold del campionato di serie B Interregionale che era stata anticipata alle ore 16:30, ritorna, come da calendario, alle ore 18 di domenica 27 aprile, dal momento che la palla a due su.

Reggio Calabria accoglie la Star Legend: il superyacht fa il suo debutto sullo Stretto - È appena arrivata al porto di Reggio Calabria e vi sosterà fino a sera la Star Legend, lussuoso superyacht della compagnia americana Windstar Cruises, protagonista della suggestiva President’s Mystery Cruise.

Reggio Calabria. Un pomeriggio di fede e cultura con Don Francesco Cristofaro: presentato il libro Luce sul mio cammino - Un’intensa giornata di spiritualità e condivisione ha animato la Parrocchia Maria SS. della Neve a Reggio Calabria.

Il Tribunale di Reggio Calabria scagiona Lagrotteria, Ciaffi e altri coimputati. Crollano le accuse di mafia e riciclaggio, solo due le condanne Vai su Facebook

GRATTERI NIGHT SHOW Che Nicola Gratteri avesse una passione per i riflettori era chiaro a tutti, fin da quando (ormai oltre un decennio fa) ha cominciato a convocare conferenze stampa per illustrare con vanto i risultati delle maxi inchieste da lui condotte, e Vai su X

Doppi pagamenti all’Asp di Reggio Calabria, tutti assolti gli imputati del processo “Fiscer”; Siderno: Caso Studio Radiologico, assolti tutti gli imputati; 'Ndangheta, processo Alta tensione, tutti assolti in Appello: i nomi.

Inchiesta su fatture pagate due volte, imputati tutti assolti - Sono stati tutti assolti in appello gli imputati del processo scaturito da un'inchiesta sui presunti doppi pagamenti effettuati dall'Azienda sanitaria provinciale di ... msn.com scrive

Truffa al servizio sanitario della Calabria, imputati assolti dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria - Con questa motivazione, la prima sezione della Corte d’Appello di Reggio Calabria - Scrive msn.com