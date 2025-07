Maxi multa a Sophie Codegoni | la decisione inaspettata del giudice

Il tribunale di Milano nega l’affido super esclusivo a Sophie Codegoni e le infligge una multa: scopri tutti i dettagli sul verdetto che fa discutere. Perché un giudice ha negato l’affido super esclusivo a Sophie Codegoni? Scopri cosa è successo davvero in tribunale. Il tribunale di Milano ha detto no alla richiesta di affidamento super esclusivo avanzata da Sophie Codegoni per la figlia Celine Blue. Una decisione netta: nessun potere assoluto a un solo genitore. Il giudice ha stabilito che entrambi debbano continuare a condividere le scelte più importanti per la bambina. Per Codegoni arriva anche una multa di 2800 euro. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Maxi multa a Sophie Codegoni: la decisione inaspettata del giudice

In questa notizia si parla di: sophie - codegoni - multa - giudice

