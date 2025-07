Ecco Rossini e Giulietti. I figli di Jesi tornano a casa.

Davide Rossini ala, Francesco Giulietti play: sono gli ultimi arrivati in casa Pallacanestro Jesi. In comune anno luogo di nascita (2005, Jesi) e pure il domicilio (abitano a poche centinaia di metri l’uno dall’altro, Monsano e la periferia di San Marcello). Uniti ora dalla simultanea chiamata della Pallacanestro Jesi sempre più ferma e convinta nel progetto di jesinità del suo roster, due giovani di belle speranze che vanno ad affiancare il confermatissimo Matteo Sebastianelli per un terzetto tutto made in Jesi chiamato a dare di tutto e di più per guadagnare sul campo considerazione e minutaggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

