Buldog Lucrezia trattiene Chiappori per l’annata che verrà

Oltre ai volti nuovi in casa Buldog Lucrezia, calcio a 5 di serie A2, c'è spazio anche per le conferme. La dirigenza gialloblu ha trattenuto Stefano Chiappori (foto) anche per la prossima annata sportiva. Un elemento importante nello scacchiere tattico dei "cagnacci", grazie alla sua fisicità ed alla sua qualità che lo rendono un giocatore capace di far sempre male nella retroguardia avversaria. "Sono molto felice di essere di nuovo parte del progetto Buldog – afferma Stefano Chiappori -. Credo che lo scorso anno abbiamo dimostrato di essere stati all'altezza della categoria ed alla fine ci è rimasto anche un po' di amaro in bocca.

