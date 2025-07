Nel primo gol messo a segno da Massolin in partitella, c’è un pizzico della versione che Andrea Sottil vorrà di Beppe Caso. Già nel corso del primo allenamento di lunedì pomeriggio non sono mancate le indicazioni per l’attaccante, schierato nella seduta a porte aperte da seconda punta al fianco di Pedro Mendes. Sarà questa la sua collocazione, su questo tipo di interpretazione del ruolo lavorerà il fantasista tanto abituato all’esterno ed ora chiamato ad essere più centrale. Dicevamo del gol. Ricezione della sfera sulla trequarti, filtrante per l’inserimento di un compagno in area di rigore e poi il tap-in del neo arrivato (la cui qualità non è banale, per nulla). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Caso sotto la cura Sottil. C’è lui accanto a Mendes