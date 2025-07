Attraverso il proprio profilo Linkedin, il presidente Jonas Bodin è tornato su diverse tematiche di attualità, a partire dalla questione stadio. "La città continua a sostenerci – ha spiegato –. Ragioniamo su una riqualificazione sostenibile dell’Artemio Franchi senza intaccare l’ambiente Unesco in cui si trova. Insieme stiamo costruendo un club stabile in una città fantastica". "Siamo lieti del supporto dei tifosi e delle imprese locali che sostengono il club in varie partnership – ha aggiunto il presidente bianconero –. Sono nate anche nuove collaborazioni con Adidas attraverso Massimo Beltempo e il team di Linea Oro Sport e con il Gruppo Carlsberg (azienda scandinava produttrice di birra ndr). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il presidente Bodin. "Stiamo costruendo un club stabile. Città fantastica»