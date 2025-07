Alessandro Greco e Beatrice Bocci | la confessione intima di lui lascia tutti senza parole

Alessandro Greco, volto amatissimo della Rai, ha lasciato tutti a bocca aperta con una confessione che ha il sapore di una soap opera. ma senza scene hot! Nell'intervista al Corriere della Sera, il conduttore ha raccontato che lui e la moglie Beatrice Bocci hanno scelto la castità da ben quattro anni.

Focene, Alessandro Greco trionfa ai Campionati Italiani Federkombat - Fiumicino, 23 maggio 2025- Alessandro Greco, giovane promessa delle arti marziali, residente a Focene, ha conquistato il titolo nazionale nella categoria Prima Serie Senior durante i Campionati Italiani.

Unomattina Estate, intervista ad Alessandro Greco: “L’affetto del pubblico è un grande privilegio, mi emoziona sempre. Stefano De Martino? Passare dalla danza alla conduzione non è un’operazione facile” - Dal 2 giugno su Raiuno riparte Unomattina estate. Alla conduzione ritroveremo Alessandro Greco che sarà affiancato quest’anno da Carolina Rey che prende così il posto di Greta Mauro.

Chi è Beatrice Bocci, la moglie di Alessandro Greco: “Abbiamo scelto la castità ” - Beatrice Bocci, classe 1970, è una ex modella  e conduttrice televisiva. Dopo aver vinto il titolo di Miss Toscana  ed essersi aggiudicata il secondo posto a Miss Italia  nel 1994, Beatrice ha iniziato a lavorare come modella per poi debuttare anche nella danza, nel teatro e in televisione come conduttrice  a La Rai che vedrai  su Rai1.

Alessandro Greco: «Io e mia moglie casti da quattro anni? È una scelta di fede. Ho sofferto per il body shaming e ora sto attento al peso» - Il conduttore di Unomattina: «Dopo il successo di 'Furore' ho subito ingiustizie professionali. Da msn.com

Alessandro Greco e il peccato di gola a Uno Mattina Estate: un momento di spontaneità in diretta - Alessandro Greco, durante la puntata di Uno Mattina Estate, sorprende il pubblico gustando mozzarella di bufala e raccontando la leggenda della ninfa etrusca Baptì- Riporta ecodelcinema.com