Simone Roganti | il giovane ciclista muore mentre era in casa coi genitori

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 31 agosto 2024) Il cuore si ferma all’improvviso. Il disperato intervento dei sanitari dopo che ihanno chiamato i soccorsi. Purtroppo, non è stato possibile salvare. Domenica scorsa aveva compiuto 21 anni, ildella MG Kvis – Colors for Peace di Fermo. La tragedia è avvenuta ieri sera, intorno alle 22:30.era incoi suoi, a Spoltore, centro della provincia di Pescara. All’improvviso ha accusato un malore, per poi perdere i sensi. I soccorsi sono giunti repentinamente ma ogni tentati di rianimare ilcorridore si sono rivelati vani., prima dell’attuale squadra, aveva corso per due stagioni con la UM Tools D’Amico. Quest’anno sulle due ruote aveva ottimi risultati: il secondo posto nella classifica generale del Giro del Veneto e il settimo al campionato italiano Under 23.