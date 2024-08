Si chiamava Mariagrazia la mamma pontina di 24 anni morta ieri sera in un drammatico incidente stradale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 31 agosto 2024) Un altro tragicoha segnato la notte tra venerdì e sabato, strappando la vita a Maria Grazia Bedin, una giovanedi 24. La donna viaggiava in auto con il compagno, la sorella di lui e il loro figlio di meno di un anno. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del veicolo, un ragazzo di 22originario dell’Europa dell’Est, avrebbe perso il controllo della sua Volkswagen Golf GT mentre percorreva via Sant’Anastasia. Per motivi ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, l’auto è uscita di strada e si è cappottata dopo una carambola di circa 80-100 metri. L’ha causato la morte di Maria Grazia Bedin e il ferimento grave degli altri passeggeri. I soccorritori del 118, intervenuti prontamente con ambulanze e un’automedica, hanno richiesto l’eliambulanza per trasportare il bambino a Roma, all’ospedale Bambino Gesù.