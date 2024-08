Sharon Verzeni e le altre vittime di omicidi in strada senza un perché | le storie

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 31 agosto 2024) L'assassiniomovente della barista 33enne a Terno d'Isola, colpita a coltellate mentre passeggiava, ha fatto tornare alla mente episodi simili. Come quando nel 2010, a Milano, il pugile ucraino Oleg Fedchenko era uscito di casa con l'intenzione di uccidere la prima donna che avesse incontrato: sferrò una serie di pugni al volto di una colf che andava a lavoro, Emolou Arvesu, fino a toglierle la vita. Tra i casi più recenti, Torino ricorda ancora la morte di Stefano Leo, ucciso da Said Mechaquat"sembrava felice" mentre passeggiava sul lungo Po. Nel 2020 toccò al "prete degli ultimi", don Roberto Malgesini. Era nel piazzale davanti alla chiesa di San Rocco e stava per distribuire vivande aitetto quando Ridha Mahmoudi, una delle molte persone che aveva aiuto in passato, gli tolse la vita con 25 coltellate.