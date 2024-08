Recitare come fonte di benessere Il nuovo centro di Policardia Teatro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024)uno stormo di uccelli che, insieme, guidati da un’upupa, volano verso una meta sorprendente ed inaspettata, alla ricerca di quel luogo dove il Simurgh, il loro re, nella mitologia persiana, vive.quegli uccelli che, superate difficoltà e prove, arriveranno in quel luogo, dominato non da un vero “Simurgh“ ma da uno specchio in cui è il loro riflesso a dominare, scoprendo che quel signore, che li guidava, alla fine, erano proprio loro stessi. Così,un gruppo unito, alla ricerca di sé, della propria interiorità e del proprio, è la, compagnia edi creazione, diretto e creato nel 1994 a Viareggio da Andrea Elodie Moretti.