Primi 3 punti preziosissimi per il Lecce | 1-1 fra Bologna ed Empoli | CLASSIFICA

(Di sabato 31 agosto 2024) Dopo il successo dell’Inter sull’Atalanta di ieri sera, il sabato di Serie A si apre con una squadra che occupa l’ultimo punto inproprio a causa delle sconfitte contro Atalanta e Inter. Ma il, dopo i 90? di quest’oggi, l’ultimo posto non lo occupa più. Vittoria eroica quella dei salentini che resistono in 10 per tutto il secondo tempo (rosso a Dorgu) e portano a casa tregrazie al gol di Krstovic e alla clamorosa traversa colpita da Viola da posizione invidiabile. Male il Cagliari che non sfrutta l’uomo in più e nemmeno la ghiotta occasione finale con il suo numero 10. Ilrimanda ancora l’appuntamento con la vittoria. I rossoblu vanno subito in vantaggio con Fabbian ma si fanno riprendere da Gyasi al secondo gol consecutivo dopo quello siglato alla Roma.