Per il debito pubblico continuiamo a pagare un prezzo senza senso | basta autoflagellarsi!

(Di sabato 31 agosto 2024) Spesso, ci convinciamo di alcune ideeprendere il tempo di guardare i numeri veri. Questi pensieri diventano poi pregiudizi che influenzano il modo in cui vediamo la realtà . Un esempio classico è ildell’Italia. Sentiamo spesso dire che il nostro Paese è troppo indebitato, che spendiamo troppo e che per questo dobbiamounalto. Ma se guardiamo bene i numeri e li confrontiamo con quelli di altri Paesi come Francia e Germania, ci rendiamo conto che la realtà è molto diversa da come ce la raccontano. In Europa, si parla spesso di quanto ogni Paese deve restituire a chi gli ha prestato soldi, ovvero il. L’Italia è sempre al centro di queste discussioni, ma se confrontiamo la nostra situazione con quella di Francia e Germania, vediamo che c’è qualcosa di strano.