Paulo Fonseca è facile capire Crollo nervoso in sala stampa | esonero imminente?

(Di sabato 31 agosto 2024), assunto dal Milan anche per la sua calma, è sembratoalla vigilia della sfida alla Lazio (20.45, diretta Dazn). Aveva l'atteggiamento tipico degli allenatori che si sentono messi in discussione, eppure è solo la terza di campionato e la fiducia della dirigenza che lo ha appena scelto dovrebbe essere garantita. Sta già venendo meno? Lui se ne aspetta di più? Oppure è un modo per risultare autorevole verso una tifoseria che nutre dubbi fin dal primo istante? Difficile dirlo, in ogni caso a molti ha ricordato le ultime conferenzadi Pioli, quando già si sapeva dell'addio a fine annata. Diversi colleghi presenti inhanno chiesto lumi asulla questione tattica, sui motivi per cui la squadra non ha equilibrio, su come attacca e come dovrebbe difendere.