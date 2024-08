Parma Pecchia | Siamo usciti moralmente vincitori Incomprensione con Conte? Nulla di grave

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 31 agosto 2024) Il tecnico delFabioai microfoni di DAZN elogia la performance della squadra nonostante la sconfitta. Dopo la sconfitta per 2-1 contro il Napoli, il tecnico del, Fabio, ha commentato l’andamento della partita e la prestazione della sua squadra ai microfoni di DAZN. Nonostante il risultato negativo,ha mostrato ottimismo e fiducia nel futuro.ha dichiarato: “Uscendo dal campo, ci sentiamo. È stata una grande partita, con una grande personalità da parte dei miei giocatori. Abbiamo creato molte occasioni nel primo tempo e nel secondo, anche se eravamo in dieci. Ho visto energia e intelligenza nel nostro gioco, e sono soddisfatto della reazione della squadra. Questa partita ci servirà come lezione preziosa per migliorare.