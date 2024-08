Paolini-Putintseva oggi US Open 2024 | programma orario tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

Jasmineaffronterà Yulianel terzo turno degli US. Sul campo del Louis Armstrong Stadium di New York, la toscana (n.5 del mondo) giocherà contro l'insidiosa kazaka, puntando all'approdo negli ottavi di finale. L'azzurra, dopo aver raggiunto le Finali al Roland Garros e a Wimbledon, si augura di replicare anche negli States. Non sarà semplice.è la classica giocatrice che quando affronta tenniste meglio classificate di lei nella graduatoria mondiale sa esaltarsi., per questo, dovrà fare attenzione. Fondamentale per l'allieva di Renzo Furlan il rendimento al servizio. Mettere in campo una serie incisiva di prima potrebbe dare a Jasmine quella fiducia di cui ha bisogno. C'è solo un precedente che risale al 2021. Il riferimento è alla semifinale di Portorose, dove vinse l'italiana con il punteggio di 1-6 6-3 6-4.