Palacios finalmente l’annuncio ufficiale Ecco il vice-Bastoni – TS

(Di sabato 31 agosto 2024) Tomasè stato annunciato ufficialmente prima di Inter-Atalanta. Simone Inzaghi ha così a disposizione il suo, da Tuttosport la descrizione della giornata. ANNUNCIO – Tomasè il quarto acquisto per la Prima Squadra dell’Inter in questa estate piuttosto tranquilla di calciomercato. Pochi casi, tanta concretezza nel momento della necessità e colpi chiusi nei momenti giusti. La dirigenza ha ponderato le scelte, ha fatto lunghi ragionamenti sul difensore e ha saputo trovare la soluzione ideale. L’emergenza è partita dall’infortunio di Tajon Buchanan con il Canada durante la Copa America. L’esterno ha lasciato un buco in quel reparto, portando Simone Inzaghi a chiedere un braccetto come. La caccia era partita da nomi come Mario Hermoso o Ricardo Rodriguez, poi Oaktree ha messo le cose in chiaro: solo giovani calciatori futuribili.