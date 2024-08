Nicolas Winding Refn | Il mio prossimo film sarà pieno di lustrini sesso e violenza

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 31 agosto 2024)torna a parlare del suoprogetto, The Avenging Silence, la cui produzione è stata posticipata di qualche mese. A luglio, un annuncio di Production Weekly riportava che ildi, The Avenging Silence, sarebbe stato girato a settembre. Ora sembra che le riprese siano state posticipate di qualche mese.ha dichiarato a Variety che il, ambientato in Giappone,in inglese e giapponese. Il progetto è già stato finanziato e inizierà la produzione l'anno. È basato su una storia originale che "avrà molti".ha anche accennato al fatto che il"riporterà temi e personaggi ispirati ai suoi ultimi titoli, tra cui Solo Dio perdona". Non