Natura bellezza | il valore dell’Italia

(Di sabato 31 agosto 2024): il. L’editoriale del direttore Angela Oliva chiude l’estate 2024 con un’omaggio al Bel Paese sulla copertina del magazine n. 196 di settembre nello scatto del fotografo Antonio Martello. L’estate 2024 ha visto un autentico boom turistico sulle presenze del 2023. Registrato un +18% di prenotazioni con una netta diminuzione del last minute, secondo la classifica del Travel & Tourism Development Index 2024 pubblicata dal Forum economico mondiale (Wef). Capri, la Costiera Amalfitana, la Costa Smeralda, Portofino, ma anche le montagne dell’Alto Adige e Cortina d’Ampezzo. Il Veneto si conferma anche questa estate come la regione italiana con il maggior numero di presenze turistiche. Venezia è un brand amato in tutto il mondo, ma hanno una forte attrattiva anche le località costiere come Cavallino-Treporti, Jesolo, Caorle e Bibione.