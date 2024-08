LIVE Nuoto Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | Xenia Palazzo in finale nei 100 dorso attesa per Carlotta Gilli nei 400 sl

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:44 Olivia Chambers si aggiudica la prima heat dei 400 stile libero S13 femminili. La statunitense timbra il crono di 4:33.28 con un vantaggio abissale sul resto della concorrenza. 10:40 Ci siamo. Arriva uno dei momenti più attesi della mattinata azzurra, ovvero le batterie dei 400 metri con. L’italiana sarà in acqua dopo la prima heat, questa la startlist: Vyncke (RSA) Edo Beltran (ESP) Chambers (USA) Ziablitseva (NPA) Toshpulatova (UZB) 10:37 Vittoria per Ihar Boki. Il bielorusso sigla un ottimo 4:13.11 rifilando 54 centesimi all’ucraino Garashcenko. Terza posizione per il sudafricano Hendricks. 10:34 Ora la seconda delle due batterie dei 400 stile libero S13 maschili.