LIVE Nuoto Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | Carlotta Gilli e Francesco Bettella si tingono d’argento!

(Di sabato 31 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:12 Adesso medesima gara al femminile, queste le partenti: Iona Winnifrith, Veronika Korzhova, Danielle Dorris, Mallory Weggemann, Tess Routliffe, Julia Gaffney, Morgan Stickney, Sara Vargas Blanco. 20:09 Recupero pazzesco sul finale per l’argentino Inaki Basiloff (2:29.81), Andrii Trusov costretto ad arrendersi nell’ultima vasca (2:29.83), conclude il podio Yevhenii Bohodaiko (2:33.13). 20.06 E’ il momento della finale dei 200m misti maschili SM7. 20:04 NOOOOOOOO! Per soli tre centesimi sfuma la medaglia di bronzo per Angela Procida. L’azzurra chiude quarta in 1:10.97, vittoria per Pin Xiu Yip (1:05.99), argento a Haidee Viviana Aceves Perez (1:08.96) e argento a Teresa Perales (1:10.97). 20:01 Ufficialmente tutto pronto a bordo vasca, allacciate le cinture. 19:58 Programma in ritardo di qualche minuto, ancora pochi istanti al via.