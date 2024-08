LIVE – Inter-Sampdoria Women 3-0 si riprende | via al secondo tempo!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 31 agosto 2024)è l’incontro valido per la prima giornata del campionato di Serie A Femminile 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 18.00, si gioca all’Arena Civica Gianni Brera di Milano.3-0 46? INIZIA IL! Prima frazione di gioco praticamente perfetta per l’, che inizia la stagione in Serie A Femminile nel migliore dei modi. Buon fraseggio e ottimo dialogo fra centrocampo e attacco, con la difesa che non subisce quasi mai. Le nerazzurre arrivano all’vallo con ben tre gol già nel sacco: prima Serturini, poi Cambiaghi e infine Merlo, firmano il vantaggio. 49? FINISCE IL PRIMO! 47? Tarenzi non ce la fa: prima sostituzione per la