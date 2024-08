La Cremonese dilaga a Sassuolo | 4-1

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Nella sfida più difficile e nel momento più delicato laestrae dal cilindro la prestazione migliore di questo avvio di stagione. Il, dato tra i principali favoriti al ritorno in serie A, si deve arrendere alle giocate della squadra di Stroppa, che forma un 4-1 di pregevole fattura, che rappresenta un passo in avanti più che prezioso per le ambizioni dei grigiorossi. La partenza è di marca ospite e Quagliata nei primi minuti cerca due volte la conclusione, ma senza fortuna. I neroverdi provano a rispondere e prima Moro e poi Thorstvedt chiamano al lavoro i difensori ospiti. Col passare dei minuti la formazione di Grosso sembra in grado di aumentare i giri del motore, ma al 20’ la compagine di Stroppa sblocca il risultato. Collocolo serve bene Johnsen che libera in area Nasti, preciso a firmare il suo primo gol con la maglia della