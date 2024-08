Jesi Romano Piaggesi su Velasco | Un genio | quella volta tra Carbonari tango e bar Europa

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 31 agosto 2024) A poche settimane dalla medaglia d’oro italiana della pallavolo femminile alle Olimpiadi di Parigi si parla ancora di Julioed in particolare con uno degli amici più vicini e fidati del tecnico argentino, 31 agosto 2024 – “Non sono rimasto troppo meravigliato dalla medaglia d’oro di Parigi 2024. Conoscendo Julio sapevo che avrebbe fatto un lavoro eccezionale”.Parola dellono, ex allenatore Nazionale Sordi e Sitting Volley nonché ex collaboratore di Julio(indimenticabile l’annata 1984-85 in serie A2), ancora oggi suo grande amico al di fuori del retlo di gioco.non ha bisogno di troppe presentazioni, avendo allenato a tutti i livelli, sia come prima squadra che come settore giovanile, facendo registrare importanti esperienze in qualità di allenatore in Serie A2 Maschile e B Femminile.